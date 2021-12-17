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فايزر: وباء كورونا باق حتى عام 2024

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 11:10 م | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 11:10 م

قالت شركة فايزر الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها تتوقع بقاء وباء كورونا المسبب لمرض كوفيد- 19 حتى عام 2024.

وأضافت فايزر، أنها تتوقع تقديم طلب لاستخدام لقاحاها لكورونا للأطفال دون سن الخامسة في "النصف الأول من عام 2022" حيث يختبرون جرعة ثالثة للفئة العمرية.

وتابعت أنها تدرس استخدام جرعة صغيرة ثالثة من لقاحها للأطفال دون سن الخامسة، بالنظر إلى أن الاختبار حتى الآن أظهر أن الاستجابة المناعية بجرعتين صغيرتين لم تكن عالية كما هو مرغوب في الأطفال من سن 2 إلى 4 سنوات.

وأضافت الشركة أنه لم يتم تحديد مخاوف تتعلق بالسلامة حتى الآن.

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