كندا ترفع حظر السفر عن مصر و9 دول إفريقية

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الجمعة، رفع حظر السفر إلى مصر و9 دول إفريقية اعتبارا من غد السبت.

وصرح وزير الصحة الفيدرالي جان إيف دوكلوس، بأن الإجراءات المحددة المتعلقة بالمسافرين من بلدان معينة ستنتهي بسبب "الأدلة الدامغة" على وجود انتقال مجتمعي لأوميكرون في معظم البلدان.

ومع القيود السابقة، لم يُسمح للمواطنين الأجانب الذين كانوا في نيجيريا وملاوي ومصر وجنوب إفريقيا وموزمبيق وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو أو إيسواتيني في الأيام الـ14 السابقة للسفر بدخول كندا.

وقال دوكلوس: "بالنظر إلى الوضع الحالي ، فقد أدى هذا الإجراء الغرض منه ولم يعد ضروريًا". سيتم رفع حظر السفر رسميا يوم غد السبت 18 ديسمبر.

وأوضح أن "الأشخاص الذين سافروا عبر تلك الدول العشر سيخضعون لنفس القواعد التي يخضع لها أولئك الذين يسافرون من دول أخرى إلى كندا".

وقال دوكلوس، إن كندا ستطلب مرة أخرى من الأشخاص العائدين إلى ديارهم بعد رحلات خارجية تستغرق أقل من 72 ساعة لتقديم اختبار سلبي، وكرر نصيحة الحكومة بضرورة تجنب الكنديين والمقيمين السفر الدولي.

ويتعين على المسافرين جوا الذين يدخلون كندا من دول أخرى غير الولايات المتحدة إجراء اختبار كوفيد- 19 في المطار الذي يهبطون فيه بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم. كما يُطلب من معظم المسافرين إظهار دليل على اختبار سلبي تم إجراؤه قبل دخول كندا.

وأشار الوزير إلى أنه بينما تسبب حظر السفر في جدل ، تعتقد الحكومة الفيدرالية أنه من الضروري وضعه موضع التنفيذ لإبطاء وصول أوميكرون إلى البلاد.