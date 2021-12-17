واصلت دول العالم، اليوم الجمعة، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي كوريا الجنوبية، سجلت البلاد 7 آلاف و435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسط انتشار الفيروس باستمرار، مما يرفع الإجمالي إلى 551 ألفا و551 إصابة.. كما أعلنت البلاد عن 73 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4591 حالة وفاة.

وأبلغت الوكالة عن 3 حالات إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع إجمالي هذه الحالات إلى 151.

وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 546 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 981 ألفا و981 إصابة، كما سجلت البلاد 577 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 951 ألفا و686 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الجمعة تسجيل 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 387 ألفا و708 حالات إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2041 وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1443 حالة إصابة جديدة بكوفيد و86 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 721 ألفا و819 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 29 ألفا و933 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 ألاف و899 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و328 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و597 ألفا و46 والوفيات إلى 92 ألفا و641 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و306 ألاف و465 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و123 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2779 وفاة.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 217 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 196 ألفا و739 حالة، بإجمالي وفيات 1453.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن البلاد سجلت في الوقت نفسه 201 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 193 ألفا و478.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة هناك، تسجيل 3 آلاف و537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و185 ألفا و497 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 21 ألفا و327 وفاة.

وتعافى على مدار أمس، 5 آلاف و459 شخصا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و120 ألفا و691 شخصا.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم، إنه تم تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 100 ألف و76 إصابة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 34 ألفا و59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى من مليون و486 ألفا و875 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 241 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 28 ألفا و616 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي حتى الآن مليون و64 ألفا و461 شخصا.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و726 ألفا و49 حالة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 476 ألفا و869 شخصا بعد وفاة 391 شخصا.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 277 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 14 وفاة.

وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و290 ألفا و491 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و863 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 4 آلاف و362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و711 ألفا و764 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، وفاة 37 شخصا، على مدار أمس، جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 31 ألفا و26 وفاة.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية، خلال آخر 24 ساعة، 1702 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 96 ألفا و256 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، أربع حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 266 حالة، فيما تعافى على مدار أمس، 534 شخصا من الفيروس التاجي.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 527 ألفا و714 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، أربع حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، إلى 19 ألفا و201 وفيات، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي حتى الآن 504 آلاف و482 شخصا.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 2979 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 904 آلاف و181 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 53 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 12 ألفا و971 وفاة، فيما تعافى على مدار أمس 3 آلاف و470 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 852 ألفا و560 شخصا.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 343 ألفا و350 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و885 حالة، فيما تعافى على مدار أمس، 510 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 327 ألفا و539 شخصا.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و786 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى اليوم، 849 وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 582 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و837 ألفا و464 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 74 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 50 ألفا و570 وفاة، وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الفلبين بلغ 10 آلاف و167 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2 مليون و776 ألفا و727 شخصا، وذلك عقب تعافي 494 حالة من الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 آلاف و497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 798 ألفا و663 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 113 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 15 ألفا و843 حالة وفاة.

وتلقى 2 مليون و713 ألفا و817 شخصا، الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تلقى 2 مليون و517 ألفا و861 شخصا، جرعات التطعيم كاملة.

وسجلت اليابان، اليوم الجمعة، 183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و729 ألفا و946 حالة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد، ليستقر إجمالي الوفيات عند 18 ألفا و391 حالة.