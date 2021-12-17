«التعاون الإسلامي» ترحب بإعلان السعودية تقديم مساعدات للشعب الأفغاني

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم/الخميس/، بإعلان المملكة العربية السعودية بدء عملية إغاثية كبيرة للشعب الأفغاني، حيث وصلت أول دفعة من الجسر الجوي لهذه المساعدات لأفغانستان.

وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - بهذه الخطوة ووجه نداءً للدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الإسلامية لتقديم الدعم للشعب الأفغاني، للتخفيف من الآثار الإنسانية الراهنة.

يشار إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيبحثون في مؤتمرهم الطارئ، يوم الأحد القادم، السبل الكفيلة بتقديم الدعم الإنساني للشعب الأفغاني، حيث يعقد الاجتماع بمبادرة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، وباستضافة من جمهورية باكستان الإسلامية.