تأجيل قضية حادث «التلفريك» بشمالي إيطاليا إلى يوليو المقبل

تأجلت جلسة الإستماع إلى الأدلة في قضية حادث سقوط عربة "تلفريك" مميت في جبل موتارون شمالي إيطاليا حتى منتصف يوليو 2022، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الخميس.

ويرجع سبب التأجيل إلى استمرار التحقيقات من قبل الخبراء في سبب الحادث. وكان قد تم تأجيلها بسبب تأخر إزالة عربة "التلفريك" من موقع الحادث حتى بداية نوفمبر الماضي.

ووقع حادث التلفريك يوم 23 مايو الماضي عندما انقطع حبل سحب التلفريك على بعد مسافة قصيرة من المحطة الجبلية، ما تسبب فى سقوط العربة التى تقل 15 شخصا على متنها على الأرض وتحطمها.

وقتل في الحادث 14 راكبا. ولم ينج من الحادث سوى صبي إسرائيلي يدعى إيتان، حيث أصيب بجروح خطيرة، وفقد والديه وجديه وشقيقه الصغير في الحادث.

وبحسب أنسا، فإنه أمام الخبراء حتى 30 يونيو لتقديم استنتاجاتهم مكتوبة.