محافظ بنى سويف: فحص 1600 مواطنا بالمجان في قافلة طبية بمنشأة أبو مليح

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تابع محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي" الأربعاء والخميس 15 و16 ديسمبر الجاري"بقرية منشأة أبو مليح مركز سمسطا،مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1606 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من فيروس كورونا - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة.