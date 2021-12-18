محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار بمدن وقرى المحافظة

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء الجمعة، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والغرف الفرعية بمجالس المدن، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال رفع مياه الأمطار بالمدينة أولا بأول، مشددا على رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولاً بأول بشوارع المدينة فور سقوطها، ومتابعة تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأشرَفت السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال رفع تجمعات المياه بشوارع القرى، بالإضافة إلى فتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولا بأول، وذلك نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال سحب مياه الأمطار وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس، وبالمستشفى المركزي والتأمين الصحي، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشرف علي سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي على رفع مياه الأمطار بشوارع المدينة والقرى المحيطة بها، ورفع مياه الأمطار، كما تابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمدينة والقرى، أولا بأول، واستمرار رفع درجة الطوارئ، والتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة، ومتابعة القرى التي هطلت بها الأمطار ومدها بسيارات الكسح.

وتابع جمال سطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع وعدم السماح ببقائها بها حتى لا تعيق المارة، وفتح صفايات الأمطار، ومتابعة حالة قرى مركز بيلا لسرعة رفع مياه الأمطار، في ظل تواصل مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إزالة المياه التي خلفتها الأمطار، والتأكد من سلامة صفايات الأمطار، موجها بالاستعداد لمواجهة مياه الأمطار فور هطولها ورفعها أولا بأول.