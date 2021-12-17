تقرير: راتب خيالي ينتظر حمدالله مع اتحاد جدة

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كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، عن قيمة تعاقد نادي اتحاد جدة مع عبدالرازق حمدالله، لاعب النصر السابق.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع عبدالرازق حمد الله لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر لم تكلف خزينة النادي.

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن إدارة الاتحاد وقعت مع المغربي عبد الرزاق حمد الله بعقد لمدة 18 شهرا مقابل 10 ملايين ريال سعودي وهو ما يعد من أكبر العقود في النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالرازق حمدالله سيصل إلى جدة خلال الـ3 أيام القادمة من أجل الانضمام إلى تدريبات العميد ويتم قيده في 2 يناير القادم.

ويخضع عبدالرازق حمدالله خلال الفترة الحالية لبرنامج خاص في الوليات المتحدة الأمريكية، من أجل الاستعداد لفترته القادمة مع نادي الاتحاد بداية من يناير المقبل.