الخارجية الفلسطينية: ممثل أوكرانيا أكد عدم نية بلاده نقل سفارتها للقدس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الجمعة، إن ممثل جمهورية أوكرانيا لدى فلسطين مكسيم تايوكين، أكد عدم نية بلاده نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نسبت إلى إفيجان كورنيتشوك السفير الأوكراني لدى إسرائيل، قوله "إنه ليس بمقدور أي وزير خارجية أو سفير إلا أن يسمي القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل" على حد قوله.

وبناء على نبأ الصحيفة، استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ممثل أوكرانيا لدى دولة فلسطين من أجل استيضاح موقف بلاده الرسمي من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفتح سفارة في المدينة المحتلة.

وأكد تايوكين، خلال لقائه مع غادة عرفات نائبة قطاع أوروبا في الوزارة، أن أوكرانيا ثابتة على موقفها بخصوص القدس، وأنها تدعم كل الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وشدد على أن قضية القدس يجب حلها من خلال المفاوضات وعلى أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أوكرانيا لن تنقل سفارتها إلى القدس.