الاتحاد الأوروبي: الوقت ينفد ولم يتبق أمام أمريكا وإيران سوى أسابيع فقط للتوصل لاتفاق نووي

قال إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية، في المحادثات مع إيران لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 اليوم الجمعة إن الوقت ينفد.



وذكر مورا في ختام الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا: "ليس لدينا شهور، بل أسابيع لإبرام اتفاق".



وينسق مورا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بالمشاركة مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.



ورفع الاتفاق السابق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية شاملة عن إيران مقابل الحد من نشاطها النووي. وعادت العقوبات الأمريكية لدى الانسحاب من الاتفاق وشروع إيران في انتهاك بنوده باطراد.



وتجري المفاوضات لإعادة الاتفاق في ظل إدارة الرئيس جو بايدن بصورة متقطعة منذ أبريل، فيما لم يتم الإعلان عن تقدم يذكر.



وأفاد مفاوضون أوروبيون بأن المحادثات في الأيام القليلة الماضية شهدت "تقدما فنيا ما ".



وتنتج إيران الآن، على خلاف ما نص عليه اتفاق 2015، اليورانيوم الذي يمكن غالبا استخدامه في الأسلحة، مع إجراء أبحاث على تقنيات نووية للاستخدامات السلمية والعسكرية.



وكان كبير المفاوضين الإيرانيين قد أعلن أنه تم هذا الأسبوع إحراز تقدم جيد في المحادثات الجارية في فيينا بين بلاده ومجموعة 4+1(الصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا) بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي يعود لعام 2015.



وغرد كبير مفاوضي إيران، علي باقري كني، على موقع "تويتر" للتواصل اليوم الجمعة: "أحرزنا تقدمًا جيدًا هذا الأسبوع. اليوم الجمعة ستُعقد اللجنة مشتركة وبعد انقطاع لعدة أيام، سنسـتأنف المفاوضات"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.