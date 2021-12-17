قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددهم 27، وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وأضاف ميشيل - وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وندعو روسيا للالتزام والمضي قدما في تطبيق اتفاق مينسك".

وشددت موسكو مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا وتعمل فقط كوسيط، إلى جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفرنسا وألمانيا.

ووفقا لدبلوماسي أوروبي، في الأسابيع المقبلة، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار ونشره في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي في 31 يناير المقبل.

وفي عام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وتم توسيع العقوبات وإطالة أمدها بشكل متكرر.