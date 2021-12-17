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كلوب يفسر سبب استبدال صلاح مبكرا ضد نيوكاسل

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 2:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 2:21 ص

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن استبداله المبكر لمحمد صلاح نجم الريدز أمام نيوكاسل.

وعند الدقيقة 72 قام كلوب بإخراج صلاح من ملعب المباراة، وظهر الأخير غاضبا أثناء خروجه.

وسجل صلاح هدفا اليوم ضد نيوكاسل، رافعا رصيده إلى 15 هدفا في صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن صلاح في تصريحات صحفية عقب المباراة:"صلاح حقق رقم قياسي مذهل -التسجيل والمساهمة في 15 مباراة على التوالي- ان تمريراته الحاسمة مهمة بقدر أهدافه".

وأضاف:"اليوم كان من المناسب تغييره مبكرًا حيث نلعب كل ثلاث أيام".


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