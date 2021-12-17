الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة إنسانية بقيمة 510 ملايين دولار لدعم 1.6 مليون فلسطينى



كشفت القناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مجلس الشيوخ الأمريكى عطل للمرة الرابعة على التوالى الموافقة على طلب إسرائيل الخاص بتقديم مساعدة عسكرية تقدر بمليار دولار، من أجل تجديد مخزون الاحتياط لصواريخ الاعتراض الخاصة بالمنظومة الدفاعية «القبة الحديدية».



وأوضحت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن موقف مجلس الشيوخ يعود إلى أن هذه المساعدة تعتبر مساعدة إضافية أو زائدة عن الميزانية السنوية التى تحصل إسرائيل عليها من الولايات المتحدة، والمقدرة بـ 3.8 مليار دولار، لافته إلى أنه يمكن مناقشة الطلب الإسرائيلى، مجددا، خلال شهر فبراير المقبل، عبر التصويت عليه مجددا.



فى غضون ذلك، أفادت صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية، أمس الخميس، بأن أوكرانيا أعلنت اعترافها بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على بدء العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا.



وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن أوكرانيا ستفتح مقرا لها فى القدس المحتلة، على أن يكون هذا المكتب مسئولا عن تعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية بين البلدين.



فى سياق متصل، أطلقت منسقة الشئون الإنسانية للأراضى الفلسطينية المحتلة خطة استجابة إنسانية بقيمة 510 ملايين دولار، لمساعدة 1.6 مليون فلسطينى فى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال عام 2022.



وقالت لين هاستينجز، منسقة الشئون الإنسانية للأراضى الفلسطينية المحتلة: «العشرات من المنظمات الإنسانية على استعداد لتنفيذ مشاريع الخطة البالغ عددها 193 مشروعا»، وفقا لموقع الأمم المتحدة.



وأضافت: «أننا معا سنعمل على حماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلى، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة، ودعم قدرات الفلسطينيين الضعفاء، للتغلب على آثار الأزمة الممتدة وتجاوزها».



وتابعت: «هناك حاجة إلى التمويل المستدام لمنع المزيد من التدهور، ولكن لرؤية انخفاض فى الاحتياجات، يجب تأمين الحلول السياسية لهذه الأزمة التى طال أمدها».



بحسب تحليل الاحتياجات الذى تستند إليه الخطة، سيحتاج اثنان من كل خمسة فلسطينيين إلى نوع من المساعدة الإنسانية فى عام 2022. ويعيش حوالى 64% منهم، أو 1.3 مليون شخص، فى غزة حيث سيتم تنفيذ غالبية التدخلات.



وتغطى الخطة غزة والقدس الشرقية والمنطقة «ج» والمنطقة «H2» فى الخليل (يسكن فيها حوالى 35 ألف فلسطيني)، وستكون مكملة للجهود التى تقوم بها السلطات الفلسطينية.