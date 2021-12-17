استطلاع ألماني: الآباء والأمهات منقسمون بشأن تطعيم أبنائهم ضد كورونا

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أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا اختلاف الأبوين بشأن تطعيم الأطفال بين الخامسة والحادية عشرة ضد فيروس كورونا.

انقسم الآباء والأمهات معا بنسبة متساوية تقريبا بين المؤيد والمعارض لتقديم التطعيم لأولادهم وأولادهن من هذه الشريحة العمرية.

وأجرى الاستطلاع معهد سيفي لقياسات الرأي لصالح قناة "فيلت" الإخبارية مستخدما في ذلك شبكة الإنترنت.

وحول سؤال يقول: "هل يجب تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة أم لا؟"، وأجاب 5ر44% من مجموع 1015 من الآباء والأمهات شملهم الاستطلاع بالإيجاب، بينما أجاب 3ر44 % بالنفي.

وذكر 7ر1% من المشاركين الذين لديهم أطفال في مثل هذا السن بأنهم قاموا بالفعل بتطعيم أطفالهم، بينما قال 5ر9% إنهم لم يقرروا بعد.