انخفاض معدل دخول مرضى كورونا المستشفيات في جنوب أفريقيا بنسبة 91 بالمئة مقارنة بالموجة السابقة

صرح وزير الصحة في جنوب أفريقيا بأن معدل دخول مرضى كورونا المستشفيات في البلاد تراجع خلال الأسبوع الثاني من الموجة الجديدة الناجمة عن المتحور أوميكرون، بنسبة 91 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من الموجة السابقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير جوي فاهلا قوله إن 7ر1 بالمئة فقط من المصابين بفيروس كوفيد 19 نقلوا إلى المستشفيات خلال الأسبوع الثاني من الموجة الرابعة، مقابل 19 بالمئة خلال نفس الأسبوع من الموجة الثالثة لانتشار المرض، والتي كانت ناجمة عن المتحور دلتا.

غير أنه أضاف، في مؤتمر صحفي عبر الانترنت، أن حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الثاني من الموجة الحالية وصلت إلى نحو 20 ألف حالة يوميا، مقابل 4400 حالة خلال الاسبوع الثاني من الموجة الثالثة.

وذكر فاهلا أن حالات الإصابة في إقليم جاوتينج، حيث اكتشفت سلالة أوميكرون للمرة الأولى، ربما وصلت إلى ذروتها. وأظهرت البيانات، التي تم الكشف عنها في المؤتمر الصحفي، أن معدلات الإصابة بالفيروس في المقاطعة التي تقع شمال غربي البلاد، ربما تكون أيضا في طريقها إلى الذروة.