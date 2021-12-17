مصرع 6 أشخاص وإصابة 44 آخرين حصيلة حادث تصادم أتوبيسين بأبو سمبل

أسفر حادث تصادم أتوبيسين على طريق أبو سمبل بأسوان، مساء أمس الخميس، عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 44 آخرين، جارى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، ونقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، شهد مساء الخميس، حادث تصادم أتوبيسين بالقرب من الكيلو 110، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المسافرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على طريق "أسوان - أبوسمبل"، مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 44 شخصا ووفاة 6 آخرين حصيلة أولية، وجارى حصر إجمالى المصابين.
كما تم نقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والمتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.