وصف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، سياسة الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على بلاده، بأنها غير قانونية ولا تحقق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن موسكو ستواصل اتخاذ إجراءات الرد على العقوبات.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن كيفية تعامل روسيا مع الاتحاد الأوروبي - "ليس نحن من يفرض العقوبات في البداية، تعلمون أن لدينا مجموعة كاملة من إجراءات الرد، التي نطبقها وسوف تتوسع".

وأضاف المتحدث الصحفي للكرملين "ما زلنا نعتبر أن هذه العقوبات غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، والأهم من ذلك أن هذه العقوبات لم تحقق للمبادرين بها أي أهداف".