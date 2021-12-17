البرتغال ترد الجميل وتعرض مساعدة ألمانيا في رعاية مرضى كورونا

عرضت البرتغال مساعدة ألمانيا في رعاية مرضى فيروس كورونا، وفقا لتقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة "بوبليكو" عن متحدث باسم وزارة الخارجية البرتغالية في لشبونة قوله "أعربت البرتغال عن استعدادها لدعم ألمانيا في تصديها لجائحة كوفيد-19، سواء كان ذلك باستضافة المرضى في وحدات العناية المركزة في البرتغال أو بإرسال فريق من الأطباء والممرضات إلى ألمانيا".

وتريد البرتغال، التي تتمتع بأحد أعلى معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، إظهار الإمتنان للمساعدة التي قدمتها ألمانيا في علاج مرضى فيروس كورونا في بداية العام.

وأضاف المتحدث أن ألمانيا تدرس العرض. ولم يكن هناك أي رد من ألمانيا حتى يوم الخميس.

يشار إلى أن ألمانيا أرسلت في فبراير الماضي أفرادا من جيشها إلى لشبونة بناء على طلب البرتغال.

وكانت المنظومة الصحية في البرتغال في ذلك الوقت تعاني بشدة بسبب الجائحة.وكان الأطباء والعاملون الألمان الأخرون في مجال الصحة يساعدون في علاج مرضى فيروس كورونا بوحدة للعناية المركزة في مستشفى دا لوز في لشبونة.

وتم نشر ما مجموعه فريقين من الجيش الألماني في البرتغال بشكل متتابع حتى نهاية مارس.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا آخذ في الارتفاع في البرتغال أيضا وأن معدل الإصابة بالعدوى الجديدة على مدار سبعة أيام لكل 100 الف نسمة يبلغ 280 تقريبا، إلا أن الوضع في المستشفيات ليس مترديا كما هو الحال في ألمانيا حاليا بسبب ارتفاع معدل التطعيم تقريبا الذي بلغ 89 % من السكان.