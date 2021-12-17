فرنسا تعرب عن استعدادها لإمداد الهند بالمزيد من طائرات الرافال المقاتلة

أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، عن استعداد فرنسا لإمداد الهند بالمزيد من طائرات الرافال المقاتلة إذا رغبت الهند في ذلك.

جاء ذلك خلال مداخلة وزيرة الدفاع الفرنسية، مع خبراء بمركز "أنانتا" للبحوث أثناء زيارتها الحالية للهند لحضور حوار الدفاع السنوي بين البلدين.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، إن العلاقات الاستراتيجية بين الهند وفرنسا علاقات وثيقة، ولذلك فإن فرنسا على استعداد لتلبية أي احتياجات إضافية أو طلبات يمكن أن تقدمها الهند فيما يتعلق بهذا الشأن".

وأضافت: "نعرف أنه سيتم تقديم حاملة طائرات قريبًا، وأن هناك حاجة إلى طائرات، ولذلك فإننا على استعداد لتقديم أي طائرات رافال أخرى إذا اتخذت الهند قرارًا فيما يتعلق بهذا الشأن".

وذكرت أن البحرية الهندية ستحصل قريبًا على حاملة طائرات ثانية، وهي الحاملة "أي إن إس فايكرانت"، وستكون هناك حاجة للمزيد من الطائرات المقاتلة.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية أن الإرهاب يشكل تحديًا رئيسيًا للجميع، حيث لم يتم استثناء أحد من أضراره، مشيرة إلى أنه ضرب فرنسا وأوروبا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، في معرض كلمة ألقتها خلال ندوة عبر شبكة الإنترنت شارك فيها د. موهان كومار سفير الهند السابق لدى فرنسا ورئيس شبكة البحوث والمعلومات للدول النامية: "إننا نشعر بقلق بشأن الوضع في أفغانستان ولأن منطقة الاندو - باسفيك، بما فيها الهند، لم تسلم من الإرهاب، ولذلك فإن الحرب ضد الإرهاب لم تنته، وستستمر لسنوات كثيرة قادمة".

وأضافت أن التهديد بشن هجمات على بلادنا مازال قائما، وأن الوضع في أفغانستان يثير قلق كل من فرنسا والهند.

وتابعت وزيرة الدفاع الفرنسية، أنه يجب مواجهة هذا التهديد بطريقة شاملة، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك تحديات أخرى يتعين مواجهتها، وإن فرنسا ترى أن احترام القانون البحري يمثل إحدى القضايا الهامة.

وأشارت وزيرة الدفاع الفرنسية، إلى أهمية ضمان حرية الملاحة في المنطقة، وضرورة حل النزاعات بوسائل قانونية ومن خلال المفاوضات.