لوفتهانزا تعلن عن إنهاء العقود مع عدد من الطيارين بسبب كورونا

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تفاقم الصراع حول التعامل مع عدد الطيارين الكبير في مجموعة الطيران الألمانية لوفتهانزا على خلفية تأثير جائحة كورونا.

وقد أعلنت المجموعة إنهاء اتفاقية الأجور التي أبرمتها مع نقابة الطيارين المعروفة باسم "كوكبيت" والتي قامت على أساس ضمان تشغيل أسطول طيران مكون من 325 طائرة بها على الأقل.

كما أن التزامات التوظيف المرتبطة بحوالي خمسة آلاف طيار لم تعد قابلة للتطبيق كما أعلنت الشركة.

في المقابل أعلنت النقابة اليوم الجمعة أنها أنهت من جانبها اتفاقية الأجور الجماعية بالشركة اعتبارا من 30 حزيران/ يونيو 2022.

ويعني هذا أن الإضرابات التي سيقوم بها الطيارون بدءا من منتصف العام المقبل ستكون ممكنة التنفيذ.

ويتفاوض الطرفان منذ عدة شهور حول كيفية التعامل مع فائض الوظائف بسبب آثار أزمة كورونا.

وتسعى المجموعة إلى تقليص أسطولها بشكل دائم من 760 طائرة إلى 650 ، ما يتطلب تقليص العلامة التجارية الأساسية أيضا بناء على هذا.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا اليوم الجمعة: "لقد ألغينا الآن التزامات الشركة بالتشغيل لأننا لا نستطيع الوفاء بها، فالمتوقع أن الطلب سيكون أقل من توقعاتنا."

كانت منصة "إيروتليجراف" أول من أعلن عن إلغاء الاتفاقية.