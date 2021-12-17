الخارجية الأمريكية ترحب بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روسيين

رحبت الخارجية الأمريكية بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روسيين على خلفية قضية اغتيال المواطن الجورجي زليمخان خانجوشفيلي الذي كان متهما بالإرهاب في روسيا.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: "نرحب باستجابة ألمانيا على قرار محكمة برلين بإدانة المتهم بارتكاب جريمة الاغتيال على أراضي ألمانيا، والتي استنتجت المحكمة بأنها نفذت لصالح الدولة الروسية".

يذكر أن الخارجية الألمانية استدعت السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيتشاييف أمس الأول لإبلاغه بقرار طرد دبلوماسيين روسيين، على خلفية إصدار المحكمة الألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي أدين باغتيال الجورجي زليمخان خانجوشفيلي في برلين عام 2019.

وتعتبر ألمانيا أن المواطن الروسي نفذ عملية الاغتيال بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية، الأمر الذي تنفيه موسكو.