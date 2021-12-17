رئيس بولندا يدرس استخدام الفيتو ضد تعديل قانون البث المثير للجدل

وافق برلمان بولندا على قانون جديد مثير للجدل للبث الإذاعي، يقول منتقدون إنه سيقيد حرية الصحافة بالبلاد، لكن الرئيس أشار إلى أنه قد يكون مستعدا لرفضه مستخدما الفيتو.

وينص التعديل على قانون البث على أنه قد لا يتم منح تراخيص البث للأجانب في المستقبل في بولندا إلا إذا كانت لديهم مقار عمل أو إقامة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ورفض مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة، التشريع في سبتمبر.

وتم إبطال ذلك التصويت اليوم الجمعة بأغلبية أعضاء مجلس النواب بالبرلمان البولندي "سيم".

وبات القرار الآن في يد الرئيس أندريه دودا. وعلى الرغم من قربه من حزب القانون والعدالة الحاكم، قال مقربون منه إنه على استعداد لوقف القانون باستخدام حق النقض "الفيتو".