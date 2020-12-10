قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الدراسات المعملية التي أجريت في جنوب أفريقيا أكدت فعالية لقاح فايزر ضد متحور فيروس كورونا المستجد أوميكرون بنسبة 22.5 %.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن جميع شركات الأدوية التي أنتجت لقاحات ستعلن خلال الفترة المقبلة مدى فعالية لقاحها ضد أوميكرون.



وأضاف الحداد أن اللقاحات مازالت آمنة وفعالة في الوقاية من الفيروس بمتحوراته المختلفة بما في ذلك متحور دلتا ودلتا بلس، لافتا إلى أن الدول التي لديها منظومة لقاحات قوية انخفضت بها نسبة الوفيات بشكل كبير جدا خلال الموجة الرابعة والخامسة لفيروس كورونا في الخارج.



وأشار الحداد إلى أن اللقاحات تحمي من الإصابة بالفيروس ومن الدخول في مضاعفات خطيرة في حالة الإصابة، وهذا الأمر يتضح من معرفة أن الوفيات بسبب الفيروس تكون لأشخاص لم يتلقوا اللقاح بنسبة كبيرة، وعدد الوفيات لمن تلقوا اللقاح منخفض للغاية.



ولفت الحداد إلى أن اتجاه بعض الدول في أوروبا وأمريكا لإعطاء جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا لمواطنيها، قرار غير صائب، والأفضل إعطاء هذه الجرعات للبلدان المنخفضة التطعيم مثل قارة أفريقيا، لضمان وقاية جميع الشعوب من الفيروس وليس بعض البلدان الغنية فقط، حيث أن هناك بعض الدول في افريقيا لم تعطي مواطنيها الجرعة الأولي.



وأشاد الحداد بمنظومة اللقاحات في مصر، وتسريع وتيرة التطعيمات سواء النزول بالسن للأقل عمرا، من 12 عاما، أو إعطاء جرعة ثالثة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والفرق الطبية، مؤكدا أن مصر تسير علي خطي ثابت في التطعيم ضد الفيروس.



وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه جار التوسع في افتتاح مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتشمل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، فضلا عن محطات قطار محافظتي (المنيا، قنا)، واستمرار العمل في مراكز التسجيل والتطعيم بعدد من الأسواق التجارية "المولات" وتشمل (مول العرب، وهايبر وان).



وأشارت الوزارة إلى توافر كافة أنواع اللقاحات بمراكز التطعيمات في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تصنيع اللقاحات محلياً داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".



وذكت الوزارة أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.