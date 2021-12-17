استطلاع: الألمان منقسمون إزاء تقييم الحكومة الجديدة



كشف استطلاع حديث للرأي انقساما بين الألمان فيما يتعلق بتقييم الحكومة الاتحادية الجديدة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 36% من الألمان أعربوا عن تفاؤلهم على نحو بالغ أو إلى حد ما بالحكومة الجديدة، بينما ذكر 31% آخرين أنهم غير متفائلين مطلقا أو إلى حد ما فيما يتعلق بالائتلاف الحاكم الجديد، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وبحسب الاستطلاع، كان موقف 29% آخرين متأرجحا بين التفاؤل والتشاؤم، وأجاب 4% بـ"لا أعرف" أو لم يدلوا بأي بيانات.

وبالنسبة للانطباع الأول عن الحكومة الجديدة تحت قيادة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، ذكر 37% من الألمان بأنه كان جيدا أو جيدا إلى حد ما، بينما ذكر 24% آخرون بأنه كان سيئا أو سيئا إلى حد ما. وكان الانطباع مختلطا لدى 32% آخرين. بينما أجاب 7% بـ"لا أعرف" أو لم يدلوا بأي بيانات.

وبحسب الاستطلاع، ارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالشهر السابق، ليحصل على تأييد 27% من الألمان. بينما استقرت شعبية التحالف المسيحي عند 23%، وحزب الخضر عند 16%، وحزب اليسار عند 6%. وفقد كل من حزب "البديل من أجل ألمانيا" والحزب الديمقراطي الحر نقطة مئوية واحدة، ليحصلا على 11% و10%.