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قالت تقارير صحفية، أن الدولي الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق قطر القطري السابق، يمتلك عدة عروض أوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان النادي القطري قد أعلن عن فسخ التعاقد مع اللاعب صاحب الـ29 عاما بالتراضي في خطوة لم يتوقعها الكثير من المتابعين.

وقال وكيل أعمال الجزائري في تصريحات صحفية: «نحن نخطط إلى نقل البلايلي إلى نادٍ أوروبيٍّ كبيرٍ، قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا بِالكاميرون في الشهر المقبل، ربما يكون الدوري الإسباني محطته القادمة».

ويعد البلايلي من أبرز نجوم بطولة كأس العرب 2021، ويستعد لخوض المباراة النهائية يوم السبت المقبل أمام منتخب تونس في ديربي تاريخي متجدد.

ويجيد صاحب الـ29 عاما اللعب في الجزء الهجومي، سواء كجناح أيسر أو أيمن كما يمتاز بالقدرة على التصويب من مسافات بعيدة والمراوغات والسرعة.