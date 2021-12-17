ميناء دمياط: تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

تعامل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان له اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14389 طنا، تشمل 6800 طن يوريا، و3658 طن فوسفات، و260 طن كحول، و760 طن كوارتز، و452 طن حجر جيري، و2459 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69342 طنا، تشمل 16518 طن ذرة، و21522 طن قمح، و1152 طن فول، و1196 طن خشب زان، و9500 طن صويا، و3160 طن خردة، و 16294 طن حديد.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 460 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، سنغافورة، هولندا، انجلترا، سريلانكا، ألمانيا، الهند، أندونيسيا، مالطا، إيطاليا، فيتنام، كوريا الجنوبية، الصين وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 85 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2117 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 132487 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106196 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2702 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4434 شاحنة.