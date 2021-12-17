 حظر الألعاب النارية في ليلة رأس السنة بألمانيا وسط مخاوف من كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 17 ديسمبر 2021 8:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

حظر الألعاب النارية في ليلة رأس السنة بألمانيا وسط مخاوف من كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 8:13 م | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 8:13 م

قررت ألمانيا للعام الثاني على التوالي إلغاء الألعاب النارية ليلة راس السنة معلنة أن الجوائح والألعاب النارية لا يجتمعان، حيث وافق مجلس النواب التابع للبرلمان اليوم الجمعة على حظر بيع الألعاب النارية قبيل ليلة رأس السنة.

وتواجه ألمانيا الموجة الرابعة من جائحة كورونا، وأبدى وزير الصحة كارل لاوترباخ قلقه من اقتراب موجة خامسة خطيرة. وليس لدى المستشفيات التي تتخوف من بلوغ الحد الأقصى لطاقتها الوقت للتعامل مع الإصابات التي تحدث سنويا بسبب حوادث الألعاب النارية.

ويتحمس العديد من الألمان لإطلاق الألعاب النارية لدى حلول العام الجديد، وتحويل أحياء كاملة إلى عروض ألعاب نارية في نهاية كل عام.

ويدفع معارضو الألعاب النارية بأنها تجعل المناطق السكنية مثل ساحات الحرب ويشير الأطباء إلى زيادة معتادة في الإصابات بسبب انفجار الألعاب النارية في أيادي مطلقيها أو في أشخاص آخرين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك