حظر الألعاب النارية في ليلة رأس السنة بألمانيا وسط مخاوف من كورونا

قررت ألمانيا للعام الثاني على التوالي إلغاء الألعاب النارية ليلة راس السنة معلنة أن الجوائح والألعاب النارية لا يجتمعان، حيث وافق مجلس النواب التابع للبرلمان اليوم الجمعة على حظر بيع الألعاب النارية قبيل ليلة رأس السنة.

وتواجه ألمانيا الموجة الرابعة من جائحة كورونا، وأبدى وزير الصحة كارل لاوترباخ قلقه من اقتراب موجة خامسة خطيرة. وليس لدى المستشفيات التي تتخوف من بلوغ الحد الأقصى لطاقتها الوقت للتعامل مع الإصابات التي تحدث سنويا بسبب حوادث الألعاب النارية.

ويتحمس العديد من الألمان لإطلاق الألعاب النارية لدى حلول العام الجديد، وتحويل أحياء كاملة إلى عروض ألعاب نارية في نهاية كل عام.

ويدفع معارضو الألعاب النارية بأنها تجعل المناطق السكنية مثل ساحات الحرب ويشير الأطباء إلى زيادة معتادة في الإصابات بسبب انفجار الألعاب النارية في أيادي مطلقيها أو في أشخاص آخرين.