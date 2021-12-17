الريف المصري الجديد توقع بروتوكول تعاون لتوفير الدعم الفني فى مجال تربية نحل العسل

وقع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بروتوكول تعاون مع فتحي بحيري رئيس إتحاد النحالين العرب، يأتى ذلك فى إطار رغبة شركة تنمية الريف المصري الجديد فى تنمية القدرات الفنية للمستفيدين المخصص لهم قطع أراضي بالمشروع القومي لإستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وإمدادهم بالمعلومات عن أحدث الوسائل العلمية فى مجال تربية النحل.

واتفق الجانبان، على التعاون المشترك فيما بينهما وتبادل الخبرات فى مجال تربية النحل بأراضي المشروع القومي لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يشمل تدريب المنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد" على أعمال النحالة الحديثة ومتابعة المستجدات ونتائج البحوث المتعلقة بتربية النحل، والمساهمة في إقامة مشروعات إستثمارية لإنتاج أدوات ومستلزمات تربية النحل.

وتضمن البروتوكول، توعية المنتفعين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين بأهميه نحل العسل للتلقيح وزيادة إنتاجية المحاصيل والإسهام في دعم البحث العلمي فى مجال تربية النحل، وتقديم الدعم الفني للمربين من المنتفعين فيما يخص أعمال تربية نحل العسل وفرز العسل وتسويقه.

ويشمل البروتوكول أيضا، التعاون بين الطرفين فى مجال إنشاء ورعاية وإدارة مناحل نحل العسل، بحيث تكون تابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد، وتكون بمثابة مراكز للتدريب وإنتاج عسل النحل وخلايا وطوائف النحل لدعم المربين من المنتفعين بأراضي المشروع.

ويعد "إتحاد النحالين العرب"، من أعرق المؤسسات التي تهدف إلى الاستفادة من صناعة النحل فى تحقيق طفرة فى الاقتصاد المصري، كما أنه يمتلك عدة أنشطة ومساهمات ومشاركات دولية متنوعة على مستوى الدول الأعضاء به، فضلاً عن إبرام العديد من إتفاقيات التعاون مع المنظمات المتخصصة بمجال تربية نحل العسل.