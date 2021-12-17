«نجيب محفوظ من البداية».. عنوان معبر عن كتاب امتزجت فيه نصوص الكاتبة هديل غنيم المتخصصة فى كتب الأطفال، مع الرسوم المميزة للفنان وليد طاهر، لنكون بصدد محطات للتعريف بحياة نجيب محفوظ وتناول أبعادا إنسانية عن الأديب الكبير نجيب محفوظ، التقطت خيط السرد والروى منذ ولادته وطفولته الأولى فى حى الجمالية.

عبر صفحات الكتاب التى تلاقت فيها نصوص هديل غنيم جنبا إلى جنب مع رسومات وليد طاهر نستطيع ان نعاين معالجة أدبية مختلفة عن نجيب محفوظ بدأت بمشهد ولادته على يد الدكتور نجيب محفوظ طبيب التوليد المشهور فى ذلك الوقت بعدما نجح فى إخراج المولود سالما من عملية ولادة صعبة فاستبشر الأبوان وأسميا وليدهما نجيب محفوظ.

حالة من التناغم الكامل بين قدرة غنيم على السرد وبين الأسلوب الفنى المميز للفنان وليد طاهر الذى انتقل بنا عبر رسوماته إلى ذلك البيت المطل على ميدان بيت القاضى الذى نشأ فيه نجيب محفوظ وسط أقدم وأعرق أحياء القاهرة حيث نجد أن الرسمة الأولى هى مشهد بانورامى لما كان يراه الطفل نجيب محفوظ من أعلى سطح منزله المكون من ثلاثة طوابق ترى مأذنة جامع الحسين، والمشربيات التى كانت تغطى شبابيك البيوت القديمة التى كان يراها أهالى الجمالية.

استطاع كتاب «نجيب محفوظ من البداية» تحقيق معادلة طرفيها الصورة والنص للحفاظ على جذب أعين القراء وتحديدا من أصحاب الأعمار السنية اليافعة للتعرف على مراحل الطفولة الأولى لنجيب محفوظ، مرورا بفترة صباه وشبابه فى حى العباسية، وحتى وصوله للشهرة العالمية.

يقدم الكتاب وجبة فنية وأدبية متكاملة ترصد العديد من التفاصيل الشائقة لقارئ ربما لم يكن قد تعرف على نجيب محفوظ سوى أنه الأديب الكبير أو قرأ له رواية أو شاهد فيلما عابرا مقتبسا من أحد أعماله، ليجد بين يديه تفاصيل غنية عن مراحل التكوين المختلفة عند نجيب محفوظ عبر لغة سهلة وأسلوب سلس مدعوم برسومات بديعة.

«ربما تلهمك نصوص الكتاب لتكون أنت أيضًا مبدعًا فى يوم من الأيام».. هى نص رسالة واضحة وصريحة من المؤلفة هديل غنيم لقراء الكتاب حيث أجادت فى رصد العديد من اللحظات الإنسانية والأبعاد البسيطة للغاية فى شخصية نجيب محفوظ الذى كان هناك دور بارز لوالدته التى قالت عنها المؤلفة إنه رغم كونها لا تعرف القراءة ولا الكتابة إلا أنه تأثر كثيرا بالأصالة التلقائية فى ثقافة والدته.

«التلميذ النجيب لاعب كرة» تسرد لنا تحت هذا العنوان الكاتبة هديل غنيم مزيدا من التفاصيل الشيقة عن محفوظ فى سن مبكرة حيث تقول «نجيب محفوظ أحب التعليم فعلا ووجد فى القراءة الحرة متعة جديدة وهواية إلى جانب هواياته الأخرى كلعب الكرة فى الشارع مع أصحابه وسماع أسطوانات الأغانى».

وتتابع: «نعم كان نجيب محفوظ لاعب كرة قدم «حريفا» وظل يلعبها لمدة 10 سنوات فى أثناء دراسته الابتدائية والثانوية فقد كان يحب أن يتقن أى شىء يعمله ويحب أن يسمع كلمات التشجيع.

«بلادى بلادى» فى هذا الجزء ينتقل بنا غنيم إلى دخول نجيب محفوظ إلى مرحلة الوعى بالوطن والاهتمام بما يجرى حوله من أحداث سياسية خلال تواجده فى مدرسة فؤاد الأول الثانوية فقد كانت مصر واقعة تحت الاحتلال البريطانى وحينها تحمس نجيب محفوظ للقضية الوطنية وجلاء الإنجليز عن مصر.

«الأدب قرار نهائى» تصل بنا الكاتبة مصحوبة كلماتها برسوم وألوان وليد طاهر إلى محطة تخرج نجيب محفوظ فى العام 1934 وتحضيره رسالة ماجستير عن فلسفة الجمال فى الإسلام تحت إشراف الشيخ مصطفى عبدالرازق وهو من رواد أساتذة الفلسفة الإسلامية، واشتد بداخله صراع بين طريق الفلسفة وطريق الادب، وشعر أن عليه اتخاذ قرار خطير.

وتواصل الكاتبة «كان العام 1936 هو عام الحسم حين ترك نجيب محفوظ رسالة الماجستير وقرر أن يكون أديبا فتوقف تماما عن المقالات الفلسفية والنقدية وركز نشاطه وجهده ووقته فى العمل الذى أحبه وهو كتابة الروايات الأدبية حيث أبدى احتراما كبيرا لأعمال توفيق الحكيم».

«انهض يا نجيب يقولون إنك فزت بجائزة نوبل فى الأدب» بهذا الأسلوب الساخر الشيق تقدم لنا هديل غنيم أحد المحطات النهائية فى الكتاب تحت عنوان «مبروك يا أستاذ.. شرفتنا».

مع المضى قدما فى المزيد من صفحات الكتاب والاطلاع تباعا على نصوصه يتبين لنا أنه محتوى ثرى مناسب لجميع الأعمار العمرية وأن أحد أهم ما برع فيه هو أنه يفتح الباب على اتساعه أمام القراء للتعرف على المزيد من أعمال نجيب محفوظ انطلاقا من معاينة أبعاد جديدة للتعرف على منجزاته الروائية أو الجوانب الإنسانية الشيقة فى شخصيته.

نجد عبر فصول الكتاب ومحطاته، أن المؤلفة قد أتقنت عملية الانتقاء من بين تفاصيل حياة نجيب محفوظ، ما يحدث حالة من الإلمام الحقيقى بإنجازات محفوظ على أصعدة عديدة وتعريف جمهور القراء بطريقة تفكيره حيث طاقة من الإلهام والتحفيز التى تحتشد بها نصوص الكتاب استقاء من سيرة ومسيرة أديب نوبل العالمى.

وقد تمسكت الكاتبة بتسلسل شيق للأحداث التى كان نجيب محفوظ بطلها فى العديد من مراحل حياته عبر أسلوب بسيط للسرد نجحت فى الحفاظ عليه منذ بداية الكتاب وحتى نهايته ليحقق هدفا واضحا وهو ترغيب القراء فى خوض المزيد من المساحات غير المكتشفة لديهم عن نجيب محفوظ.

ولم يخل الكتاب من الإتيان على ذكر عدد من التفصيلات المرتبطة بنجيب محفوظ كنص الكلمة التى كتبها وقرأها الكاتب محمد سلماوى، فى حفل استلام جائزة نوبل والتى ورد فيها «أنا ابن حضارتين تزوجتا فى عصر من عصور التاريخ زواجا موفقًا، أولاهما عمرها سبعة آلاف سنة، وهى الحضارة الفرعونية، وثانيتهما عمرها ألف وأربعمائة سنة، وهى الحضارة الإسلامية، ولعلى لست فى حاجة إلى التعريف بأى من الحضارتين لأحد منكم، وأنتم من أهل الصفوة والعلم، ولكن لا بأس من التذكير ونحن فى مقام النجوى والتعارف».

كما أوردت الكاتبة المصادر الشيقة التى استندت إليها فى تقديم معالجتها الادبية لسيرة نجيب محفوظ حيث استعانت بكتب مثل رجاء النقاش «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ وأضواء جديدة على أدبه وحياته وأيضا جمال الغيطانى المجالس المحفوظية وكتاب محمد سلماوى حوارات مع نجيب محفوظ وأخيرا إبراهيم عبدالعزيز «أنا نجيب محفوظ سيرة ذاتية».

كما قدمت الكاتبة عرضا مشوقا لجميع أعمال ومؤلفات نجيب محفوظ فى آخر صفحات الكتاب والتى جاءت لتمتزج مع رسمة ختامية للفنان وليد طاهر تمام كما بدأ الكتاب.