سيدات طائرة الأهلي يفزن على الجزيرة بالدوري

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، ليواصل عروضه القوية في مسابقة الدوري.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-13، ثم أنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-10، قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-10.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب الطيران بنتيجة 3-0، في بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن سيدات طائرة الأهلي هم حاملات لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، بعد منافسه قوية مع الصيد والزمالك.