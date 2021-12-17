سيدات طائرة الأهلي يفزن على الجزيرة بالدوري

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، ليواصل عروضه القوية في مسابقة الدوري.
وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-13، ثم أنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-10، قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-10.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب الطيران بنتيجة 3-0، في بطولة الدوري.
جدير بالذكر أن سيدات طائرة الأهلي هم حاملات لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، بعد منافسه قوية مع الصيد والزمالك.