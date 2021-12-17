تحرير 117 مخالفة وإزالات إدارية فى حملات بشوارع مدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة على الطرق الرئيسية والجانبية، وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واستهدفت الحملة شوارع ومناطق التليفزيون والإسعاف والمنشية وشرق السكة الحديد ومنطقة أبو الجود وموقف السيارات وشارع مدرسة الصنايع ويوسف حسن بمدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 29 مخالفة إشغال، و9 مخالفات بائع متجول، و7 عدم ارتداء كمامة، و4 ميكروفون إزعاج، و3 منشأه بدون ترخيص، و16 مضبوطات متنوعة، و47 إزالات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.