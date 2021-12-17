«صحة دمياط»: الكشف على 1624 مواطنا بالمجان ضمن قافلة بقرية «دقهلة»

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية (دقهلة) بمركز الزرقا، استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، حيث وقعت الكشف على 1624 مواطنا بالمجان.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة- في تصريح، اليوم: إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدة متخصصة للأشعة وأخرى للسونار، إلى جانب تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن تم خلال القافلة تحويل 15 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 4 حالات، إلى جانب إجراء 393 تحليلا معمليا، كما تم إجراء الأشعة لعدد 40 حالة، والكشف بالسونار على 54 حالة.