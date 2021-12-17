نشرة الشروق الاقتصادية: رقمنة الضرائب والجمارك جذبت الاستثمارات في التكنولوجيا

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 17 ديسمبر والتي جاء في مقدمتها: معيط: رقمنة الضرائب والجمارك جذبت القطاع الخاص للاستثمار في التكنولوجيا
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة فى شتى المجالات للتحول للاقتصاد غير النقدى يفتح آفاقًا تنموية محفزة للقطاع الخاص.
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… التخطيط: برنامج تدريبي لبناء كوادر وطنية في التحول الرقمي ومكافحة الفساد
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة البرنامج التدريبي "بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي ومكافحة الفساد" بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة في مدينة غيماريتش بدولة البرتغال، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
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… المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية 27 ديسمبر الحالي
قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة، عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة، يوم الإثنثن الموافق 27 ديسمبر الجارى بفندق سفير القاهرة بالدقى، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.
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… ميناء دمياط: تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة
تعامل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان له اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14389 طنا، تشمل 6800 طن يوريا، و3658 طن فوسفات، و260 طن كحول، و760 طن كوارتز، و452 طن حجر جيري، و2459 طن رمل.
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…جائزة مصر للتميز الحكومي تعلن إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية
أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية في بعض الجامعات والجهات الحكومية، وذلك اتساقًا مع تعميق ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الروح التنافسية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
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…القوى العاملة: تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات 52 عاملا مصريا غادروا الأردن
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 61 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 52 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
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