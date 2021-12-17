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دعت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الجمعة، إلى "تصعيد أشكال النضال السلمي" ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وخططه لإصلاح النظام السياسي.

ودعا الحزب الأكبر في تونس المناهضين لقرارات الرئيس إلى توحيد جهودهم في "التصدي للإنقلاب ومواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور".

وقالت النهضة في بيان لها بمناسبة الاحتفاء بذكرى الثورة، إن سعيد يريد الدفع بإصلاحات "على هواه في قطيعة كلية مع القوى الحية بالبلاد من أحزاب ومنظمات وهيئات دستورية".

وكان الرئيس سعيد أعلن قبل أيام عن خارطة طريق تتضمن إجراء استشارة وطنية الكترونية على الشعب وطرح إصلاحات دستورية على استفتاء شعبي وتنظيم انتخابات برلمانية في ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد.

وفق الرئيس سعيد سيستمر قرار تجميد البرلمان حتى اجراء انتخابات جديدة.

وبرر سعيد قراراته بتفشي الفساد والفوضى في المؤسسات وحماية الدولة من خطر داهم وقال في خطاباته إنه يعمل على تصحيح مسار الثورة التي اندلعت في مثل هذا اليوم قبل 11 عاما.

وأعلنت حركة النهضة في بيانها "رفضها القطعي لمحاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ولا تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات".





