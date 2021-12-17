الهند: تسجيل 7447 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 7447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و726 ألفا و49 إصابة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 391 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 476 ألفا و869 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 86 ألفا و415 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و162 ألفا و765 شخصا، وذلك بعدما تعافي 7886 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.