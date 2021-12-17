 رئيس أوكرانيا: إجراءات الشركاء تساعد على منع السيناريو الأسوأ في العلاقات مع روسيا - بوابة الشروق
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رئيس أوكرانيا: إجراءات الشركاء تساعد على منع السيناريو الأسوأ في العلاقات مع روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 6:00 م | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 6:00 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه مقتنع بأن التصميم والعمل المنسق من قبل شركاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي سيساعد في منع أسوأ سيناريو في العلاقات مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا ممتن لقادة الاتحاد الأوروبي ومجلس حلف الناتو على تضامنهم مع أوكرانيا ودعواتهم الواضحة لروسيا لوقف التصعيد الفوري، وأنا واثق من أن الإجراءات النشطة والمنسقة لشركائنا ستمنع السيناريو الأسوأ".

جدير بالذكر أن زيلينسكي، كان في زيارة عمل إلى بروكسل يومي 15 و16 ديسمبر، حيث شارك في القمة السادسة لمبادرة الشراكة الشرقية.

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