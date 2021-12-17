مجلس حقوق الإنسان الأممي يحقق في انتهاكات حقوقية في إثيوبيا

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أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق في انتهاكات حقوقية محتملة في إثيوبيا، التي تشهد حربا وأزمة إنسانية في إقليم تيجراي منذ عام .

وقرر المجلس في جلسة خاصة في جنيف اليوم الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من ثلاثة خبراء دوليين.

وانتقد زينبي كيبيدي، سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف المجلس، وذكر أن حكومته لن تتعاون مع اللجنة.

وأضاف: "يتم اختطاف التعددية الآن مجددا، بعد كل هذه السنوات ، من قبل عقلية استعمارية جديدة".

ولقى قرار تأسيس لجنة تحقيق دعما من دول غربية، فيما عارضته الصين وروسيا والهند وباكستان.

وانتشر الصراع بين الحكومة المركزية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيجراي من إقليم تيجراي إلى أنحاء أخرى في البلاد.

وتواجه جميع أطراف الصراع اتهامات خطيرة بانتهاك حقوق الإنسان.





