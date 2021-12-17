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رئيس الهند: ملتزمون بدعم بنجلاديش

الرئيس الهندي رام ناث كوفيند
الرئيس الهندي رام ناث كوفيند
أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 11:22 م | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 11:22 م

أعرب الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، اليوم الجمعة، عن التزام بلاده بدعم بنجلاديش، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها علاقات متينة وفريدة تستند إلى روابط القرابة والثقافة واللغة المشتركة، وأن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز هذه العلاقات.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها الرئيس الهندي خلال لقاء مع أفراد الجالية الهندية في مدينة داكا أثناء زيارته لبنجلاديش.

وقال الرئيس الهندي، إن بنجلاديش أصبحت نموذجا للنمو في المنطقة، وأن نموها يثبت أن كفاح شعبها كان من أجل قضية، حيث كان يكافح من أجل الحصول على الحقوق الديمقراطية الأساسية.

وأضاف: "حفاظ بنجلاديش على قيم المجتمع التقدمي والديمقراطي المتجانس يعتبر أحد الإنجازات الرئيسية لرئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة".

وأشار الرئيس الهندي، إلى التزام البلدين بالعمل من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام، وأن هناك إمكانيات ضخمة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة.

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