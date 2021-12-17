إيهاب رمزي: مشروع تعديل قانون «الإجراءات الجنائية» استحقاق دستوري

النائب: التعديلات تستهدف أقصى درجات العدالة



تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الفترة القادمة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته المقدم من النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة.



وقال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ "الشروق"، إنه تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 96, 240، مضيفا : "الهدف من التعديلات هو تحقيق أقصى درجات العدالة في مصر.

وتوقع رمزي، بدء مناقشته داخل اللجنة التشريعية والدستورية، خلال شهر بحضور ممثلين عن وزارة العدل.



وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية بالمجلس إلى أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية التي جرى التقدم بها هي استحقاق دستوري؛ لابد من تنفيذه وهو جعل عملية التقاضي على درجتين في الجنايات، وذلك تطبيقا لقواعد دستور 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ويتضح هنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافا.



وتابع أن "الدستور ألزم الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وأعطى مهلة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، ومر الآن 8 سنوات ولم يتم تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري وهذا ما دفعني لعمل مشروع القانون بتلك التعديلات".



وتابع: "رأينا أنه يجب على المشرع أن يضمن نصا حاكما للوضع الاجرائي الجديد و الذي نص عليه الدستور المصري الجديد بصدد استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات".



واستكمل أن "هذه التعديلات عند تنفيذها يترتب عليها تغير نظم قانونية، وسوف يجعل وزارة العدل تقوم باحداث تغير في دوائر المحاكم وإنشاء دوائر استئنافية جنائية تنظر في القضايا المستئنافة في محاكم الجنايات العادية، وهذا سوف يأخذ وقت من الوزارة لترتيبه، ووارد أن يحدث عجز في عدد القضاة، نظرا لأن كثير من المحاكم بها عجز شديد، وهناك دوائر تنظر مسائية حتى القاهرة وليس الأقاليم، وهذا يترتب عليه خطوات تأخذها الوزارة وحان الوقت أن نبدأ في هذا التشريع الهام".



وذكر النائب، أن التعديلات ستعمل على جعل التقاضي على درجتين في الجنايات كونها أخطر الجرائم وبها عقوبات مغلظة وجرائم تحمل جسامة كبيرة، وأن الحق فى الاستئناف مكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون.



وأضاف أن قضايا الجنح يكون التقاضي فيه على درجتين بالرغم من أنها قضايا تبدأ فيها العقوبة بـ24 ساعة حبس، ومن حق المتهم أن يستأنف الحكم، فما بالك في قضايا المؤبد والإعدام يجب أن يكون لهم الحق في التقاضي على درجتين والطعن على هذه الأحكام، ولا يوجد دول في العالم متحضرة ومتقدمة التقاضي فيها في الجنايات على درجة واحدة، بجانب أن الأحكام المدنية التقاضي فيها على درجتين أيضا، فإذا العدالة تقضي ذلك ولابد من إجراء التعديلات.



ولفت النائب إلى أن الطعن على الحكم بالنقض في أحكام الجنايات، هو طعن استثنائي تراقب فيه المحكمة فقط محكمة الموضوع فى صحة تطبيقها للقانون، ولا يجوز لها التعرض إلى موضوع الدعوى ومدى تقدير العقوبة وأيضا لا يجوز لها التعرض لأدلة الدعوى، ومحكمة النقض تنظر الطعن بمدى صحة تطبيق القانون فقط.



وأضاف أنه جاء الاحتياج إلى طريق طعن عادي وغير استثنائي لإعادة نظر الدعوى وعلاج ما شابه من أخطاء سواء فى تفسير القانون وتكييف الدعوى، أو تقدير العقوبة، وإعادة فحص الأدلة، وتقييم الدليل فى الدعوى، ومراقبة سلامة استخلاص الادلة وفهم المحكمة للدعوى.