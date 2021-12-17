نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، بأسواق الجملة.

فقد جاءت أسعار الحديد على النحو التالى:

استقر حديد عز 15600 جنيه.

واستقر حديد بشاى 15400 جنيه.

واستقر حديد العتال 15500 جنيه.

وسجل حديد المراكبى 15100 جنيه.

حديد المصريين 15300 جنيه.

واستقر حديد العشري 15100 جنيه.

أستقرت أسعار الأسمنت كما يلي:

الأسمنت المسلح 1055 جنيها.

أسمنت النصر 1030 جنيها.

أسمنت لافارج "المخصوص" 1040 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1020 جنيها.

أسمنت حلوان 1060 جنيها.

مصر للأسمنت قنا 1000 جنيه.

أسمنت السويدي 1080 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة



