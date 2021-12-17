البنك المركزي الياباني يقلص إجراءات التمويل المتعلقة بالجائحة

قرر "بنك اليابان"، اليوم الجمعة تقليص إجراءات التمويل المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، فيما يستعد الاقتصاد للتعافي، وسط تراجع القيود، فيما يتعلق بجانب العرض.

وقرر مجلس إدارة البنك، برئاسة هاروهيكو كورودا، إنهاء عمليات الشراء الإضافية لسندات "بي.سي "، وسندات الشركات، في نهاية آذار/مارس 2022، كما كان مقررا.

ومن نيسان/إبريل 2022، سيكون شراء الأوراق المالية بنفس السعر، الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، وبالتالي فإن الأسعار المستحقة عن هذه الأصول ستنخفض تدريجيا إلى مستويات ما قبل الجائحة، لتصل تحديدا إلى حوالي تريليوني ين (17 مليار دولار) لسندات "بي.سي" وحوالي ثلاثة تريليونات ين لسندات الشركات.

وقرر مجلس إدارة البنك الإبقاء على معدل الفائدة، عند 1ر0%، في الحسابات الجارية، التي تحتفظ بها مؤسسات مالية، في البنك المركزي.