الأطباء: تحديث جديد للتصنيف المهني يراعي الدرجات العلمية والخبرة الفعلية

أعلنت وكيل نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعتماد بالنقابة العامة رانيا العيسوي، عن شروط تسجيل الأخصائيين والاستشاريين بسجلات النقابة الأطباء، وذللك بعد أن تم إدراج بعض التعديلات علي الشروط القديمة ليكون أكثر مراعاة لاختلاف الدرجات العلمية والخبرة الفعلية للطبيب وأكثر مواءمة للتطورات المستمرة بالعلوم الطبية وفروعها.

وقالت العيسوي فى بيان للنقابة اليوم، إن التصنيف الجديد يلغي مسمى الاستشاري الثالث والثاني، ويستبدله بلقب إستشاري فقط مع الإبقاء على توصيف "استشاري أول" كأعلى درجة في التخصص ومراعاة سنوات الخبرة الفعلية عند الترقية وكذلك عند الحصول علي مسمى التخصص الدقيق و يحق تعديل وضع الأطباء طبقاً لذلك.

وأكدت أنه لن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي ولن يضار طبيب مسجل بالفعل بسجلات النقابة.