مستشار ألمانيا الجديد يزور روما الاثنين المقبل

عقب جولته الخارجية الأولى، والتي شملت باريس وبروكسل ووارسو، يتوجه المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، يوم الاثنين المقبل إلى روما، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وليس من المقرر أن يلتقي شولتس بابا الفاتيكان فرنسيس خلال زيارته لروما، حيث أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة، في برلين أنه بسبب ضيق جدول أعمال المستشار الألماني تم التخطيط للقاء دراجي فقط، دون التخطيط لأي مواعيد أخرى في روما أو في الفاتيكان.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس تم تعميده في الكنيسة البروتستانتية، إلا أنه ترك الكنيسة. وعندما أدى اليمين الدستورية كمستشار في البرلمان الألماني (بوندستاج) تخلى عن نطق عبارة "وأسأل الله العون".

وتعد إيطاليا أحد أهم شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي واحدة من أربع دول أوروبية ضمن مجموعة الدول الصناعية الغربية السبع الرائدة. وستترأس ألمانيا مجموعة السبع اعتبارا من مطلع يناير المقبل.