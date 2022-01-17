سيارة نقل ثقيل تتسبب في تسريب الغاز بقرية بأسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اصطدمت سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بأسمنت بمنظم الغاز الطبيعي الرئيسي الواقع بجوار شبكة كهرباء الفخرانية بإدفو في محافظة أسوان، ما أدى إلى تسريب الغاز بالمنطقة.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسوان، تلقت إخطارًا يفيد باصطدام سيارة "تريلا" بمنظم الغاز الرئيسي بجوار شبكة كهرباء الفخرانية بمدينة إدفو شمال المحافظة، وتسبب في تسريب الغاز.

وعلى الفور تم إبلاغ الإسعاف والحماية المدينة وشركة الغاز، وتوجهوا على الفور إلى مكان البلاغ، وأغلقوا محابس الغاز عن المنطقة المذكورة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، وتم القبض على سائق السيارة لحين انتهاء التحريات.

وأفاد مصدر بالوحدة المحلية، بأنه تم السيطرة على تسرب الغاز بعد توجه شركة الغاز إلى موقع الحادث لمنع انتشار الغاز، فيما تبين عدم وجود أي إصابات أو خسائر.

وأضاف المصدر، أن شركة الغاز تعمل حتى الآن لتصليح الكسر الذي حدث في المنظم الرئيسي، وذلك لإعادة توصيل الغاز مرة أخرى لأهالي المنطقة.