• الشركة حققت أعلى مبيعات فى تاريخها خلال العام الحالى رغم زيادة الأسعار

• 10% زيادة تدريجية العام المقبل.. وندرس تقليل فترات السداد كبديل لارتفاع الأسعار

• هدفنا التوجه إلى غرب القاهرة وندرس الفرص الاستثمارية المتاحة



تعكف شركة مصر إيطاليا العقارية على دراسة مستهدفاتها للعام القادم والتى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هى نمو المبيعات والتسليمات والانشاءات، تبعا لتصريحات المهندس محمد هانى العسال.



أضاف العسال لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الشركة استطاعت خلال العام الحالى تحقيق اعلى مبيعات فى تاريخها تتجاوز 6 مليارات جنيه والمتوقع أن تتخطى مبلغ 7.5 مليار جنيه بنهاية العام، وتهدف الشركة مواصلة النمو خلال العام القادم بزيادة المساحات المباعة.



تابع: المتغييرات الاقتصادية جعلت حركة البيع تسير بحذر شديد والانتباه للتكلفة والاسراع بالانشاءات بحيث تتناسب مع سعر البيع، مشيرا إلى أن الشركة تسعى دائما للتعاقد مع كبار المقاولين وأبرمت خلال العام الحالى عقود مقاولات تتجاوز 2 مليار جنيه.



أشار إلى أن النمو الملحوظ فى مبيعات الشركة خلال العام الحالى تزامن مع أكبر حجم من التسليمات تعادل 3.2 مليار جنيه لنحو 850 وحدة سكنية.



وقال العسال إن الضغوط الاقتصادية التى تمر بها السوق ساهمت فى توجيه حركة المبيعات لصالح الشركات الكبيرة التى تتمتع بملاءة مالية ومحفظة متنوعة من المشروعات تجعلها قادرة على التعامل مع متغيرات السوق وهو ما انعكس على مبيعات الشركة خلال العام الحالى التى تعد الاكبر فى تاريخها وذلك رغم رفع الاسعار بمعدل 10%، بخلاف زيادة اخرى 2.5% منذ اسبوع، والمخطط إقرار زيادة 10% تدريجيا مع بداية العام الحالى.



أضاف أن سعر الصرف لا يعطى انعكاسا حقيقيا على التكلفة، فالدولار ارتفع بعد التعويم الاخير بمعدل 20% فى حين زادت التكلفة 15% لارتباطها بمكونات محلية الصنع.



وعن كيفية تعامل الشركة مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، قال العسال إن شركته تقوم بإجراء تحديث لدراسات الجدوى لكل مشروع تأخذ فى الاعتبار إقرار زيادة 10% فى الأسعار لاستيعاب ارتفاع اجمالى التكلفة، بالإضافة إلى التعاقد مباشرة مع المقاولين لسرعة تنفيذ الوحدات المباعة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف دائما التعاقد مع كبار المقاولين بما لديهم ملاءة مالية تمكن من سرعة التنفيذ وتأمين التدفقات النقدية للشركة خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل.



وقال إن التحديات الاقتصادية تفرض على المطور العقارى البحث عن حلول غير تقليدية والتفكير خارج الصندوق وليس فقط بطريقة البيع، ولكن نعمل على تقليل التكلفة بأساليب مبتكرة فى الانشاءات تتمثل فى الاستدامة التى من شأنها خفض مصاريف الصيانة بنحو 30 ــ 40% خاصة فى الكهرباء والمياه، وهو ما يميز مطور عن آخر ويمنح قيمة مضافة للعميل.



تعمل «مصر إيطاليا» حسب العسال على تبنى استراتيجية تقوم على تقليل فترات السداد للعملاء بدلا من زيادة الاسعار، وهو ما سيتم طرحه خلال العام القادم من خلال توفير برامج سداد متنوعة تناسب القدرة الشرائية للعميل وتحافظ على الاسعار.



وبالنسبة لمشروع الشركة فى الساحل الشمالى، قال العسال إن مصر إيطاليا فى المرحلة الاخيرة للانتهاء من المخطط العام لمشروعها بالساحل الشمالى على مساحة 400 فدان وستقوم خلال عشرة أيام بإجراءات الحصول على القرار الوزارى.



أضاف أن الشركة تسعى دائما لاقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة بغرض نمو وتنوع محفظة الاراضى التى تطورها، ولذلك فإنها تنظر على الفرص المتاحة فى غرب القاهرة، وأيضا العاصمة الإدارية التى تعد الوجهة الاستثمارية الأفضل.