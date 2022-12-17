الرئاسة: القمة الأمريكية الإفريقية تعكس حجم الاهتمام الدولي المتزايد بالقارة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الأمريكية الإفريقية جاءت في إطار العمل الإفريقي المشترك، ورؤية مصر للنهوض بالقارة، وتفعيل جهود التنمية.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون المصري، الجمعة، أن القمة تحمل دلالات كبرى، بينها حجم الاهتمام الدولي المتزايد تجاه القارة الإفريقية؛ نظرا لما تملكه من إمكانات هائلة على مستوى الموارد والمواد الخام وأيضا الطاقة البشرية.

وأشار إلى تأكيد الرئيس السيسي المتكرر خلال الاجتماعات المنعقدة عن الحاجة الماسة لدول القارة إلى" بنية أساسية قارية"، والتي تتمثل في شبكة مواصلات تربط دول القارة ببعضها من خلال إنشاء طرق دولية، وممرات بحرية، ورحلات جوية مباشرة، لتسهيل حركة المواطنين وتنشيط التجارة الداخلية ونقل البضائع وتعظيم العلاقات الاقتصادية.

وأكد أن تجربة مصر على مدار السنوات الماضية خير دليل على ذلك، منوها بنجاح الحكومة في إنجاز ثمانية آلاف كيلو متر من الطرق والكباري ذات المواصفات العالمية، ما ساعد جهود التنمية، وتوفير فرص عمل مباشرة وتدفق الاستثمارات، فضلا عن تسهيل حركة المواطنين والبضائع.

وجدد تأكيد الرئيس خلال القمة، على ضرورة إنشاء البنية الأساسية القارية التي تمثل ضرورة قصوى من أجل تفعيل الجهود التنموية داخل القارة.

وأشار إلى دعوة الرئيس السيسي كل من المؤسسات الدولية النقدية والدول المانحة إلى مراجعة تطبيق معايير الإقراض؛ من أجل مساعدة دول العالم الثالث والاقتصاديات الناشئة على مواكبة التغيرات والظروف الاقتصادية، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية؛ التي انعكست بالسلب على أسعار الغذاء والطاقة، فضلا عن حاجة القارة الإفريقية إلى مزيد من الاستثمارات والجهود التنموية.

ونوه السفير بسام راضي إلى حرص الرئيس السيسي الدائم على حضور معظم الفعاليات الدولية التي تبحث جهود التنمية، في ظل حرص قيادات العالم والمؤسسات الدولية على دعوته؛ نظرا للدور الكبير الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفيما يخص العلاقات المصرية الأمريكية؛ أكد أن العلاقات الثنائية تحظى بالخصوصية الشديدة الراسخة على مدار سنوات طويلة، كونها مبنية على أساس الاحترام المتبادل من المصلحة المشتركة من التنمية والتعاون بين الطرفين.

وأكد أن اللقاءات المنعقدة خلال القمة بين الدولتين؛ شددت على ضرورة ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وأظهرت تطلع المسئولين الأمريكين إلى تطوير العلاقات بين الجانبين ونقلها إلى آفاق أوسع وتعزيزها في المستقبل، وذلك على خلفية دور مصر الفاعل في المنطقة، وما أثبتته السنوات من رؤية الرئيس الثاقبة التي تحققت على أرض الواقع طيلة السنوات الثماني الماضية.

والتقى الرئيس السيسي، نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش أعمال قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في العاصمة واشنطن.

ونشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة تذكارية للرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي بايدن، وجميع الزعماء الأفارقة المشاركين فى القمة الإفريقية الأمريكية، والتى عُقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.