 عمرو أديب: إطلاق برنامج غنائي سعودي يهز المنطقة العربية كلها - بوابة الشروق
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عمرو أديب: إطلاق برنامج غنائي سعودي يهز المنطقة العربية كلها

أحمد علاء
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 12:39 ص | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 12:39 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن برنامجا غنائيا سعوديا ينطلق في 20 ديسمبر الجاري، سيهز المنطقة العربية بأكملها.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن المسابقة تحمل اسم "سعودي آيدول"، وستكون المنافسة فيها عنيفة جدا.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف اكتشاف المواهب الغنائية السعودية، واصفا لجنة التحكيمفي المسابقة بأنها ستكون جبارة وقوية.

ولفت إلى أن هيئة الترفيه التي يترأسها تركي آل الشيخ، تعي دورها جيدا من أجل اكتشاف المواهب الغنائية في المملكة العربية السعودية.

وسعودي آيدول أو محبوب السعودية، هو النسخة الأصلية من محبوب العرب لكن بنسخته السعودية، ويسلط البرنامج الضوء على الفن والموسيقى في المملكة.

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