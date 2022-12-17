تقرير: جرائم معاداة السامية تتجه لتسجيل ارتفاع قياسي في الولايات المتحدة

تتجه جرائم الكراهية المعادية للسامية إلى الارتفاع هذا العام في العديد من المدن الأمريكية الكبرى، ويمكن أن تتجاوز أرقام عام 2021، وهو عام قياسي محتمل، وفقا لمركز دراسات قضايا الكراهية والتطرف.

وأعرب البيت الأبيض عن قلقه بشأن تصاعد العنف المعادي للسامية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقفزة في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي العنصرية والمعادية للسامية ، لكن جمع البيانات أمر صعب لأن العديد من إدارات الشرطة لا تبلغ عن جرائم الكراهية، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وشهدت نيويورك إحصاء أوليا لـ 260 جريمة معادية للسامية من أول يناير إلى أول ديسمبر ، وفقا لمركز دراسات قضايا الكراهية والتطرف في جامعة ولاية كاليفورنيا، وشهدت المدينة 170 حالة خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وقال المركز إن لوس أنجليس واجهت 80 حالة معادية للسامية من يناير إلى 31 أكتوبر 2022. وشهدت ثاني أكبر مدينة في البلاد 71 خلال الفترة نفسها من عام 2021.

كما شهدت شيكاغو 30 جريمة معادية للسامية من يناير إلى 31 أكتوبر 2022 ، مقارنة بثماني حالات في نفس الفترة من العام الماضي.

وبدت الحالات ثابتة في بوسطن ودنفر ولاس فيجاس وبورتلاند بولاية أوريجون.

ويجمع المركز إحصائيات جرائم الكراهية من بيانات الشرطة وتقارير الولايات وطلبات السجلات المفتوحة.