هيئة الإنتخابات التونسية: تم فتح جميع مراكز الاقتراع في التوقيت القانوني بنسبة 100%

أكدت هيئة الانتخابات التونسية، قبل قليل، فتح جميع مراكز الاقتراع في التوقيت القانوني بنسبة 100%.



وقالت هيئة الإنتخابات، إنه تم اعتماد مواعيد استثنائية للتصويت بالتقليص أو التمديد في بعض الولايات، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



ويتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الشتريعية، بعد أن بدأ التصويت خارج تونس منذ 15 ديسمبر الجاري.



ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضي.



ويتوقع خبراء أن تنجح هيئة الانتخابات التونسية في تنظيم الانتخابات التشريعية الحالية على الرغم من تغيير القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع في وقت وجيز، فيما يأمل التونسيون أن تكون الانتخابات بمثابة فرصة أخرى لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.