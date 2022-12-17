ارتفاعات متواصلة لحالات كورونا تثير فزعا في كوريا الجنوبية

استمرت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، أعلى من 60 ألف حالة اليوم السبت، لليوم الخامس على التوالي، وسط مخاوف مستمرة من زيادة أخرى في أعداد الإصابات خلال فصل الشتاء.

وسجلت كوريا الجنوبية 66 ألفا و930 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 56 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا و129 ألفا و431 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 55 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و353 حالة ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 468 حالة، بانخفاض 6 حالات عن اليوم السابق.